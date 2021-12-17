Израиль заявил об ответственности Ливана и Сирии за атаки

13:00 27 Июль Киев, Украина

Премьер-министр Израиля сделал официальное заявление о готовности Израиля противостоять “подрывной деятельности” со стороны Сирии и Ливана, а также предотвратить любую угрозу безопасности..

Ливан и Сирия будут ответственны за любые нападения на Израиль , осуществляемые с их территорий. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского правительства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Ливан и Сирия несут ответственность за любую атаку на Израиль, совершаемую с их территорий. Армия обороны Израиля готова ответить на любую угрозу", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия. Премьер добавил, что "проводит оценки текущей ситуации [на северной границе] с министром обороны [Бени Ганцем] и главой Генштаба [армии Израиля Авивом Кохави]".

"Что касается северного фронта (на севере Израиль граничит с Ливаном и Сирией - прим. ред), мы действуем в соответствии с нашей последовательной политикой недопущения военного закрепления Ирана на наших северных границах. Мы не допустим подрывной деятельности против нашей безопасности, мы также не допустим угрозы для наших граждан. Мы не потерпим нападок на наши силы", - продолжил израильский премьер.

24 июля израильские боевые вертолеты поразили несколько военных целей сирийской армии на юге Сирии в ответ на обстрел Голанских высот, сообщили в пятницу в пресс-службе Армии обороны Израиля. Ранее в тот же день израильские военные заявили, что с сирийской стороны границы на Голанских высотах были слышны взрывы, в результате которых осколками могли быть повреждены автомобиль и здание с израильской стороны.

23 июля Армия обороны Израиля после оценки ситуации направила дополнительные пехотные подразделения в район северной границы. По данным газеты Yedioth Ahronoth, на границу еврейского государства с Ливаном и Сирией направлен пехотный батальон после угроз со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах" ответить на приписываемые Израилю удары в районе Дамаска в начале этой недели.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Совет Безопасности ООН в конце 1981 года принял резолюцию 497, согласно которой данная аннексия была признана недействительной.