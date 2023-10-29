Израиль заявил об отказе от связи Starlink после поддержки Маском ХАМАС

Израиль резко отреагировал на заявление Маска о том, что спутниковая система связи Starlink будет "поддерживать связь с международно признанными гуманитарными организациями в Газе".
Министр связи Израиля Шломо Кари заявил об отказе Израиля от использования спутниковой связи Starlink. Об этом он сообщил в соцсети Х.
Он также добавил, что Израиль будет использовать все имеющиеся средства, чтобы противодействовать поставке связи через Starlink в сектор Газа.
Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил наступление войск на Газу.
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