Израиль заявил об отказе от связи Starlink после поддержки Маском ХАМАС

11:08 29 октября Киев, Украина

Израиль резко отреагировал на заявление Маска о том, что спутниковая система связи Starlink будет "поддерживать связь с международно признанными гуманитарными организациями в Газе".

Министр связи Израиля Шломо Кари заявил об отказе Израиля от использования спутниковой связи Starlink. Об этом он сообщил в соцсети Х.

"ХАМАС будет использовать Starlink для террористической деятельности. В этом нет сомнений, мы это знаем, и Маск это знает. ХАМАС - это ИГИЛ. Возможно, Маск захочет обусловить это решение освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, стариков. Всех! До того времени мой офис прекратит все связи со Starlink", – подчеркнул Кари.

Он также добавил, что Израиль будет использовать все имеющиеся средства, чтобы противодействовать поставке связи через Starlink в сектор Газа.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил наступление войск на Газу.