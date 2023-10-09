Израиль заявил о возобновлении контроля над всеми приграничными городами и анонсировал "полную осаду" Сектора Газы

14:19 09 октября Киев, Украина

ЦАХАЛ заявляет, что возобновил контроль над всеми пограничными городами Газы, с которых началось наступление боевиков. Газа будет в полной осаде, а главу ХАМАСа собираются ликвидировать, говорят власти Израиля .





Спикер О новых заявлениях Израиля сообщает издание The Times of Israel.Спикер израильской армии контрадмирал Даниэль Хагари заявил на пресс-конференции, что израильские войска возобновили контроль над всеми городами, расположенными на границе с Сектором Газы. По словам представителя ЦАХАЛа, в течение последних часов случаи столкновений между израильскими военными и палестинцами "были одиночными", пока ни в одном из населенных пунктов боевых действий нет.

"Вполне возможно, что в этом районе все еще есть террористы", - добавил спикер ЦАХАЛ.

Эвакуация гражданских и укрепление границ

Военные эвакуировали 15 из 24 городов на границе и продолжат вывоз других городков в ближайшее время. В то же время, город Сдерот не будут эвакуировать.



Хагари заявил, что границу с Газой укрепят танками, которых будут поддерживать боевые вертолеты и беспилотники.



Что касается призыва резервистов — Хагари говорит, что ЦАХАЛ никогда не мобилизовал так много резервистов за столь короткий промежуток времени — 300 тысяч человек за 48 часов.



Командующий ХАМАС - "покойник"

Хагари добавил, что главе боевиков ХАМАС не избежать смерти.

"Яхья Синвар - командующий кампанией, и он покойник. Военное и политическое руководство ХАМАСа, все его активы будут атакованы, они обречены", - заявил Хагари.

Заявление о полной осаде Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о "полной осаде" Сектору Газы в рамках борьбы с террористической группировкой ХАМАС.