Израиль запретит «Аль–Джазиру» в стране

В Израиле решили закрыть филиал катарского телеканала "Аль-Джазира" - из-за ущерба национальной безопасности. Правительство утвердило чрезвычайные правила, которые могут привести к закрытию офисов Аль-Джазиры.
Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Отмечается, что правительство утвердило правила, позволяющие ему временно закрывать иностранные новостные каналы во время чрезвычайных ситуаций, таких как нынешняя война с группировкой ХАМАС в Газе, если он считает, что канал наносит ущерб национальной безопасности.
Министр связи Израиля Шломо Кархи инициировал принятие этих правил, чтобы закрыть новостной канал "Аль-Джазира", который, по его словам, наносит ущерб национальной безопасности.
Отмечается, что правительство утвердило правила, позволяющие ему временно закрывать иностранные новостные каналы во время чрезвычайных ситуаций, таких как нынешняя война с группировкой ХАМАС в Газе, если он считает, что канал наносит ущерб национальной безопасности.
Министр связи Израиля Шломо Кархи инициировал принятие этих правил, чтобы закрыть новостной канал "Аль-Джазира", который, по его словам, наносит ущерб национальной безопасности.
Согласно новым правилам, министр связи по согласованию с министром обороны сможет приказать телекомпаниям прекратить трансляцию соответствующего канала, закрыть его офисы в Израиле, конфисковать его оборудование, а также закрыть его веб-сайт или ограничить доступ к нему в зависимости от местоположения его серверов.
Решение должно быть одобрено кабинетом безопасности, основываться на юридическом заключении службы безопасности о том, что канал действительно наносит ущерб национальной безопасности и подлежит пересмотру окружным судом.
Такое решение будет действовать в течение 30 дней, но может быть продлено на дополнительные 30-дневные периоды. Чрезвычайные правила будут действовать в течение трех месяцев или до официальной отмены правительством конкретного чрезвычайного положения.
Аль-Джазира – телевизионная сеть со штаб-квартирой в городе Доха в Катаре. Крупнейшая телесеть на арабском языке, англоязычные передачи также ретранслируются в нескольких странах мира. Вещание осуществляется с помощью спутниковой связи и интернета во многих регионах мира.
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