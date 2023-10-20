Израиль запретит «Аль–Джазиру» в стране

12:05 20 октября Киев, Украина

В Израиле решили закрыть филиал катарского телеканала "Аль-Джазира" - из-за ущерба национальной безопасности. Правительство утвердило чрезвычайные правила, которые могут привести к закрытию офисов Аль-Джазиры.
 
Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Отмечается, что правительство утвердило правила, позволяющие ему временно закрывать иностранные новостные каналы во время чрезвычайных ситуаций, таких как нынешняя война с группировкой ХАМАС в Газе, если он считает, что канал наносит ущерб национальной безопасности.

Министр связи Израиля Шломо Кархи инициировал принятие этих правил, чтобы закрыть новостной канал "Аль-Джазира", который, по его словам, наносит ущерб национальной безопасности.
"Израиль ведет войну на суше, в воздухе, море и на фронте публичной дипломатии. Мы никоим образом не допустим трансляций, которые вредят безопасности государства... Передачи и репортажи "Аль-Джазиры" являются подстрекательством против Израиля, помогают ХАМАС-ИГИЛ и террористическим организациям в их пропаганде, а также поощряют насилие против Израиля", — заявил Кархи.
Согласно новым правилам, министр связи по согласованию с министром обороны сможет приказать телекомпаниям прекратить трансляцию соответствующего канала, закрыть его офисы в Израиле, конфисковать его оборудование, а также закрыть его веб-сайт или ограничить доступ к нему в зависимости от местоположения его серверов.

Решение должно быть одобрено кабинетом безопасности, основываться на юридическом заключении службы безопасности о том, что канал действительно наносит ущерб национальной безопасности и подлежит пересмотру окружным судом.

Такое решение будет действовать в течение 30 дней, но может быть продлено на дополнительные 30-дневные периоды. Чрезвычайные правила будут действовать в течение трех месяцев или до официальной отмены правительством конкретного чрезвычайного положения.

Аль-Джазира – телевизионная сеть со штаб-квартирой в городе Доха в Катаре. Крупнейшая телесеть на арабском языке, англоязычные передачи также ретранслируются в нескольких странах мира. Вещание осуществляется с помощью спутниковой связи и интернета во многих регионах мира.