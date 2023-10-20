Израиль запретит «Аль–Джазиру» в стране

12:05 20 октября Киев, Украина

В Израиле решили закрыть филиал катарского телеканала "Аль-Джазира" - из-за ущерба национальной безопасности. Правительство утвердило чрезвычайные правила, которые могут привести к закрытию офисов Аль-Джазиры.





Отмечается, что правительство утвердило правила, позволяющие ему временно закрывать иностранные новостные каналы во время чрезвычайных ситуаций, таких как нынешняя война с группировкой



Министр связи Израиля Шломо Кархи инициировал принятие этих правил, чтобы закрыть новостной канал "Аль-Джазира", который, по его словам, наносит ущерб национальной безопасности. Об этом сообщает издание The Times of Israel.Отмечается, что правительство утвердило правила, позволяющие ему временно закрывать иностранные новостные каналы во время чрезвычайных ситуаций, таких как нынешняя война с группировкой ХАМАС в Газе, если он считает, что канал наносит ущерб национальной безопасности.Министр связи Израиля Шломо Кархи инициировал принятие этих правил, чтобы закрыть новостной канал "Аль-Джазира", который, по его словам, наносит ущерб национальной безопасности.

Израиль ведет войну на суше, в воздухе, море и на фронте публичной дипломатии. Мы никоим образом не допустим трансляций, которые вредят безопасности государства... Передачи и репортажи "Аль-Джазиры" являются подстрекательством против Израиля, помогают ХАМАС-ИГИЛ и террористическим организациям в их пропаганде, а также поощряют насилие против Израиля", — заявил Кархи.

Согласно новым правилам, министр связи по согласованию с министром обороны сможет приказать телекомпаниям прекратить трансляцию соответствующего канала, закрыть его офисы в Израиле, конфисковать его оборудование, а также закрыть его веб-сайт или ограничить доступ к нему в зависимости от местоположения его серверов.



Решение должно быть одобрено кабинетом безопасности, основываться на юридическом заключении службы безопасности о том, что канал действительно наносит ущерб национальной безопасности и подлежит пересмотру окружным судом.



Такое решение будет действовать в течение 30 дней, но может быть продлено на дополнительные 30-дневные периоды. Чрезвычайные правила будут действовать в течение трех месяцев или до официальной отмены правительством конкретного чрезвычайного положения.



Аль-Джазира – телевизионная сеть со штаб-квартирой в городе Доха в Катаре. Крупнейшая телесеть на арабском языке, англоязычные передачи также ретранслируются в нескольких странах мира. Вещание осуществляется с помощью спутниковой связи и интернета во многих регионах мира.