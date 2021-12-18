Израиль возобновляет авиасообщение

16:23 15 Март Киев, Украина





Об этом информирует Haaretz.



Правительство Израиля приняло решение восстановить авиасообщение со всеми странами, однако квоты на количество прибывших в страну остаются в силе.Об этом информирует Haaretz.

Впрочем, квоты на количество прибывших в страну остаются в силе. Министры решили сохранить ограничение в 3 000 человек в день.