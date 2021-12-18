Израиль возобновляет авиасообщение

Правительство Израиля приняло решение восстановить авиасообщение со всеми странами, однако квоты на количество прибывших в страну остаются в силе.
Об этом информирует Haaretz.
Об этом информирует Haaretz.
Впрочем, квоты на количество прибывших в страну остаются в силе. Министры решили сохранить ограничение в 3 000 человек в день.
В своем решении правительство отметило, что министерство здравоохранения имеет полномочия отменять авиарейсы, прибытие которых потенциально может угрожать здоровью населения страны.
До сих пор израильтяне имели право возвращаться в Израиль только рейсами из ограниченного числа городов: Лондон, Франкфурт, Париж, Киев и Нью-Йорк.
Как сообщила пресс-служба «Международных Авиалиний Украины», в настоящее время компания имеет подтверждение относительно выполнения следующих рейсов: Киев - Тель-Авив - по 2 рейса 17, 18, а также один рейс 15 марта; Тель-Авив - Киев - по одному рейсу 15, 16, 17, 19 и 2 рейса 18 марта.
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