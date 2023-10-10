Израиль восстановил контроль над границей с Газой

Израильская армия восстановила контроль над границей с Сектором Газа после того, как боевики ХАМАС взорвали части пограничного забора в начале вторжения.
Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.
Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.
Представитель Армии обороны Израиля добавил, что инженерные войска активно работают над минированием участков возле дыр в ограждении.
Израильские военные продолжают операции на территории страны, и они утверждают, что на данный момент все еще могут находиться небольшие группы террористов. Всего в Израиле было найдено 1500 тел бойцов ХАМАС, согласно данным властей.
Израильские военные продолжают операции на территории страны, и они утверждают, что на данный момент все еще могут находиться небольшие группы террористов. Всего в Израиле было найдено 1500 тел бойцов ХАМАС, согласно данным властей.
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