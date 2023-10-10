Израиль восстановил контроль над границей с Газой

11:39 10 октября Киев, Украина





Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари. Израильская армия восстановила контроль над границей с Сектором Газа после того, как боевики ХАМАС взорвали части пограничного забора в начале вторжения.Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

"За последние сутки ни один террорист не прошел через ограждение", - подчеркнул он.

Представитель Армии обороны Израиля добавил, что инженерные войска активно работают над минированием участков возле дыр в ограждении.



Израильские военные продолжают операции на территории страны, и они утверждают, что на данный момент все еще могут находиться небольшие группы террористов. Всего в Израиле было найдено 1500 тел бойцов ХАМАС, согласно данным властей.