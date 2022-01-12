Израиль: во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека

10:11 30 Апрель Киев, Украина

Вчера, 29 апреля, во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон в Израиле, произошла давка, в которой погибли 44 человека и более 150 получили травмы.

Об этом сообщает Jerusalem Post.



Гендиректор службы скорой помощи «Маген Давид Адом» Эли Бин сообщил, что в результате трагедии погибли не менее 44 человек. Около 150 получили травмы, из них шестеро находятся в критическом состоянии, 18 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших немало детей.

Десятки машин скорой помощи и шесть вертолетов были вызваны на место происшествия для эвакуации раненых.

Утром 30 апреля начались спасательные операции по эвакуации тысяч людей, которые все еще находились на месте происшествия. Министерство транспорта отправило 300 пустых автобусов для спасения прихожан, но, как сообщается, они застряли в пробке из-за того, что полиция не организовала мероприятие.