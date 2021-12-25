Израиль внес Украину в список стран с высоким риском заражения COVID-19

15:24 24 Апрель Киев, Украина

Правительство Израиля обратилось к израильтянам и рекомендовало гражданам страны не летать в страны с очень сложной эпидситуацией из-за коронавируса, среди которых указана и Украина. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на исполнительного директора МОЗ Хези Леви.

"Ситуация в мире такова, что мы настоятельно рекомендуем не выезжать за границу, если в этом нет необходимости. Минздрав определил семь стран с очень высокой заболеваемостью и высокой вероятностью заражения. Рекомендуем по возможности не ездить в эти страны", - заявил Леви.

Так, по его словам, в список запретных для туристов государств внесены Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция и Украина.

При этом список может дополнятся, отметили в ведомстве.

Напомним, в Израиле впервые за десять месяцев не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Последний такой день был 29 июня 2020 года.

В Украине более двух миллионов COVID-случаев.