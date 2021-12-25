Израиль внес Украину в список стран с высоким риском заражения COVID-19

Правительство Израиля обратилось к израильтянам и рекомендовало гражданам страны не летать в страны с очень сложной эпидситуацией из-за коронавируса, среди которых указана и Украина. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на исполнительного директора МОЗ Хези Леви.
Так, по его словам, в список запретных для туристов государств внесены Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция и Украина.
При этом список может дополнятся, отметили в ведомстве.
Напомним, в Израиле впервые за десять месяцев не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Последний такой день был 29 июня 2020 года.
В Украине более двух миллионов COVID-случаев.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии