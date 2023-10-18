Израиль ведет переговоры со SpaceX по подключению Starlink для усиления связи

08:38 18 октября Киев, Украина

Власти Израиля ведут переговоры с американской компанией SpaceX Илона Маска о подключении интернет-сервисов Starlink для усиления связи в военное время в преддверии ожидаемой наземной операции в Секторе Газа.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на представителя Министерства связи Израиля.



Этот шаг должен обеспечить города на линии фронта непрерывной интернет-связью. Представитель ведомства добавил, что Starlink будет служить резервным вариантом на случай, если другие системы будут выведены из строя.



Представитель минсвязи сообщил, что Израиль рассматривает возможность отключения Газы от интернета и телефонной связи. В сведениях также подтвердили, что работают над закрытием израильских офисов катарской государственной новостной сети Al-Jazeera, "используемой для пропаганды ХАМАС, подстрекательства и нанесения ущерба национальной безопасности в военное время".