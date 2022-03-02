Израиль: в маске, но без карантинных ограничений

Стабильно низкий показатель суточного прироста новых случаев инфицирования, позволил руководству Израиля отменить все карантинные ограничения, кроме ношения маски в закрытых помещениях.
Об этом сообщает радио Кан.
С 1 июня гражданам при посещении общественных мероприятий и заведений уже не надо предъявлять документ о вакцинации.
Кампания по вакцинации в Израиле стартовала в декабре 2020 года. На сегодняшний день полностью иммунизировано 55% граждан или более пяти миллионов человек.
Кампания по вакцинации в Израиле стартовала в декабре 2020 года. На сегодняшний день полностью иммунизировано 55% граждан или более пяти миллионов человек.
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