Израиль: в маске, но без карантинных ограничений

08:18 01 Июнь Киев, Украина

Стабильно низкий показатель суточного прироста новых случаев инфицирования, позволил руководству Израиля отменить все карантинные ограничения, кроме ношения маски в закрытых помещениях.

Об этом сообщает радио Кан.

"Не продлены все остававшиеся ограничения после истечения их срока действия 1 июня 2021 года... Предписание об обязательном ношении масок в закрытых помещениях будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет решено иначе", - заявил представитель минздрава Израиля.

С 1 июня гражданам при посещении общественных мероприятий и заведений уже не надо предъявлять документ о вакцинации.



Кампания по вакцинации в Израиле стартовала в декабре 2020 года. На сегодняшний день полностью иммунизировано 55% граждан или более пяти миллионов человек.