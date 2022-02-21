Израиль утвердил нового главу кибербезопасности

06:13 21 Февраль Киев, Украина

Кабинет министров Израиля одобрил в воскресенье назначение бывшего генерала Габи Портного главой кибербезопасности страны в Национальном киберуправлении.

В заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Нафтали Беннета, говорится, что министры проголосовали за назначение.

Портной, 52-летний бывший бригадный генерал Армии обороны Израиля, был выбран Беннеттом на должность начальника отдела кибербезопасности.

В настоящее время он является главным операционным директором израильской высокотехнологичной компании EnVizon Medical. Портной заменит Игаля Унну, который ушел в отставку в январе.

Согласно отдельному заявлению, опубликованному канцелярией премьер-министра, Национальное киберуправление является основным органом, отвечающим за защиту киберпространства Израиля и наращивание его кибермощи.

По данным офиса, управление работает над повышением защиты израильских граждан и организаций, борясь с многочисленными ежедневными кибератаками и готовясь к чрезвычайным ситуациям.