Организация The Syrian Observatory for Human Rights сообщает подробности приписываемого Израилю удара по Международному аэропорту в Алеппо. Согласно SOHR, разрушены склады, где находилось иранское оружие, доставленное всего два дня назад из Восточной Сирии. Несколько источников подтвердили, что там были и беспилотники, которые должны были отправиться ближайшими самолетами в рф.
Перемещения вооружений Ираном объясняются желанием спрятать их от ударов США. Хранилища иранского оружие были уничтожены и в районе Дамаска. Эти вооружения были перевезены туда в последние дни из окрестностей Хамы.
SOHR отмечает, что точность и оперативность израильских атак может быть объяснена только одним: в Сирии действует разветвленная и качественная израильская агентура.
При этом Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к уничтожению складов с оружием. Благодарим неизвестных героев и дружественный Израиль.
Перемещения вооружений Ираном объясняются желанием спрятать их от ударов США. Хранилища иранского оружие были уничтожены и в районе Дамаска. Эти вооружения были перевезены туда в последние дни из окрестностей Хамы.
SOHR отмечает, что точность и оперативность израильских атак может быть объяснена только одним: в Сирии действует разветвленная и качественная израильская агентура.
При этом Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к уничтожению складов с оружием. Благодарим неизвестных героев и дружественный Израиль.
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