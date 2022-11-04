Израиль ударил по сектору Газа

В ответ на ракетные обстрелы боевиков ХАМАС военнослужащие Израиля ударили по сектору Газа.
Об этом сообщает Times of Israel в пятницу, 4 ноября.
Отмечается, что в настоящее время информации о пострадавших нет.
Об этом сообщает Times of Israel в пятницу, 4 ноября.
Отмечается, что в настоящее время информации о пострадавших нет.
Это первые подобные действия с начала августа 2022 года. Тогда израильские военные провели операцию Рассвет против радикального движения Исламский джихад в секторе Газа. В ходе авиаударов был ликвидирован Тайсир Джабари, лидер северного округа военного крыла Исламского джихада в Газе и еще несколько боевиков. В ответ террористы начали массированный ракетный обстрел центра и юга Израиля.
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