Израиль ударил по сектору Газа

08:10 04 ноября Киев, Украина

В ответ на ракетные обстрелы боевиков ХАМАС военнослужащие Израиля ударили по сектору Газа.

Об этом сообщает Times of Israel в пятницу, 4 ноября.

Отмечается, что в настоящее время информации о пострадавших нет.
 
"Самолеты нанесли удар по подземному военному объекту в центральной части сектора Газа, который является местом разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС", - указали в Армии обороны Израиля.

Это первые подобные действия с начала августа 2022 года. Тогда израильские военные провели операцию Рассвет против радикального движения Исламский джихад в секторе Газа. В ходе авиаударов был ликвидирован Тайсир Джабари, лидер северного округа военного крыла Исламского джихада в Газе и еще несколько боевиков. В ответ террористы начали массированный ракетный обстрел центра и юга Израиля.