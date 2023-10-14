Израиль ударил по палестинцам во время эвакуации из сектора Газа - СМИ

10:23 14 октября Киев, Украина

Еще вчера мы писали о том, что Израиль велел всем жителям города Газа срочно покинуть дома и эвакуироваться, чтобы сохранить жизни. И вот следующее ужасное сообщение: Израиль ударил по палестинцам во время эвакуации из сектора Газа. Об этом пишет The Washington Post.

Как сообщает издание, на видео, снятом вдоль дороги Салах Аль-Дин, видны тела, в том числе несколько маленьких детей, разбросанные вдоль дороги. От охваченных огнем автомобилей вздымается черный дым. Среди личных вещей на автомобильных прицепах виден велосипед.

Геолокация видео была проведена OSINT-экспертами Крисом Осиком и Габором Фризеном и подтверждена The Washington Post.

По данным Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа, от израильской атаки погибли десятки и были ранены более 200 человек, бежавших с севера сектора Газа.

Напомним, Израиль приказал эвакуировать 1,1 миллиона жителей северной Газы в течение 24 часов.

Израильские пехотинцы и танки зашли на территорию Газы.