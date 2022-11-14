Израиль ударил по авиабазе Сирии, которую использовали военные рф

07:33 14 ноября Киев, Украина

Израиль атаковал большую авиабазу в Сирии, которую использовали военные Ирана и россии. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщат Reuters со ссылкой на медиа Сирии.



В частности, информагентство SANA сообщило, что в результате ракетного удара по аэродрому в Шайрате двое военнослужащих погибли и трое получили ранения.



Военные источники утверждают, что удары были нацелены на взлетно-посадочную полосу на авиационной базе, расположенной на юго-востоке от города Хомс и она недавно использовалась военными Ирана.



Также источники в силовых структурах сообщают, что россия, сохраняющая военное присутствие в Сирии, размещает войска рядом с авиабазой Шайрат и использует этот объект.



Сирийский центр по правам человека (SOHR) написал, что в сторону цели с израильских истребителей было запущено четыре ракеты.



Армия обороны Израиля традиционно отказывается комментировать сообщения о таких операциях.



Отметим, россия использует аэродромы Шайрат в провинции Хомс, Тиас в Пальмире, а также развернула базу на аэродроме Эль-Камишли.