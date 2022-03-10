Израиль стал первой страной мира, которая запретила продажу натурального меха

Министр экологии Израиля Гила Гамлиэль подписала указ, согласно которому в стране запрещается торговля натуральным мехом.
Новая поправка к инструкциям по защите диких животных была приняла в среду, 9 июня.
Документ вступит в силу через шесть месяцев – в декабре. Его действие не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды.
Документ вступит в силу через шесть месяцев – в декабре. Его действие не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды.
Зоозащитная организация PETA назвала документ "исторической победой".
При этом The Times Of Israel, ссылаясь на критиков указа, называет его "беззубым" и "символическим", так как он не распространяется на продажу меха по религиозным причинам.
В частности, по-прежнему будет разрешена покупка штраймлов – головных уборов, которые ультраортодоксальные евреи носят по праздникам и торжественным случаям.
В частности, по-прежнему будет разрешена покупка штраймлов – головных уборов, которые ультраортодоксальные евреи носят по праздникам и торжественным случаям.
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