Израиль сбил баллистическую ракету из Йемена в космосе, используя систему Arrow

Израиль, впервые в истории, сбил баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли, как сообщает издание The Telegraph 5 ноября.
Сообщается, что 31 октября баллистическая ракета, запущенная хуситами из Йемена с поддержкой Ирана, пролетела более 1600 км над Аравийским полуостровом в направлении израильского портового города Эйлат.
В ответ на эту угрозу, Израиль успешно применил свою систему противоракетной обороны Arrow, сбив баллистическую ракету за пределами земной атмосферы. Это становится первым боевым столкновением в космосе, которое когда-либо произошло.
ЦАХАЛ подчеркнул, что системы ВВС тщательно отслеживали траекторию ракеты и успешно перехватили ее "в наиболее подходящее оперативное время и в наиболее подходящем месте".
Сообщается, что 31 октября баллистическая ракета, запущенная хуситами из Йемена с поддержкой Ирана, пролетела более 1600 км над Аравийским полуостровом в направлении израильского портового города Эйлат.
В ответ на эту угрозу, Израиль успешно применил свою систему противоракетной обороны Arrow, сбив баллистическую ракету за пределами земной атмосферы. Это становится первым боевым столкновением в космосе, которое когда-либо произошло.
ЦАХАЛ подчеркнул, что системы ВВС тщательно отслеживали траекторию ракеты и успешно перехватили ее "в наиболее подходящее оперативное время и в наиболее подходящем месте".
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