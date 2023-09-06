Израиль продаст Германии ПРО Arrow-3

Соединенные Штаты одобрили продажу израильской системы противоракетной обороны Arrow-3 Германии. Соглашение на сумму 3,5 млрд долларов, что открывает путь для поставки в 2025 году и полного оперативного развертывания до 2030 года.
Об этом заявили израильские официальные лица, пишет Reuters.
США являются партнером в проекте Arrow, который совместно разработали Организация противоракетной обороны Израиля и Агентство противоракетной обороны США.
Соглашение с Германией, которое станет крупнейшей продажей израильского оружия в истории, состоялось после наращивания вооружений в Европе в ответ на войну россии в Украине
Израиль и Германия подпишут письмо-обязательство с первоначальным платежом в размере 600 миллионов долларов для начала работы над проектом, сообщили в Минобороны Израиля. Полный контракт будет готов к подписанию до конца 2023 года.
Германия заявила, что ожидает, что ее военно-воздушные силы получат Arrow-3 в четвертый квартал 2025 года.
На вопрос, назначена ли купленная Германией Arrow-3 для защиты ее восточных территорий — намек на россию, Моше Патель, глава израильской организации противоракетной обороны сказал: "Они покупают полную архитектуру, которая может защитить каждую часть Германии".
Израильские СМИ сообщили, что церемония подписания с Германией договора о продаже Arrow-3 должна пройти в ноябре.
Об этом заявили израильские официальные лица, пишет Reuters.
США являются партнером в проекте Arrow, который совместно разработали Организация противоракетной обороны Израиля и Агентство противоракетной обороны США.
Соглашение с Германией, которое станет крупнейшей продажей израильского оружия в истории, состоялось после наращивания вооружений в Европе в ответ на войну россии в Украине
Израиль и Германия подпишут письмо-обязательство с первоначальным платежом в размере 600 миллионов долларов для начала работы над проектом, сообщили в Минобороны Израиля. Полный контракт будет готов к подписанию до конца 2023 года.
Германия заявила, что ожидает, что ее военно-воздушные силы получат Arrow-3 в четвертый квартал 2025 года.
На вопрос, назначена ли купленная Германией Arrow-3 для защиты ее восточных территорий — намек на россию, Моше Патель, глава израильской организации противоракетной обороны сказал: "Они покупают полную архитектуру, которая может защитить каждую часть Германии".
Израильские СМИ сообщили, что церемония подписания с Германией договора о продаже Arrow-3 должна пройти в ноябре.
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