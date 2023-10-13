Израиль призвал более миллиона жителей Газы эвакуироваться

Израиль призвал 1,1 миллиона жителей сектора Газа о провести эвакуацию в течение 24 часов.
Информация о предстоящей эвакуации была предоставлена ЦАХАЛом, и она направлена на обеспечение безопасности гражданских лиц. В заявлении пресс-службы говорится, что граждане смогут вернуться в сектор Газа только после дополнительного уведомления и разрешения, и призывается не подходить к границе с Израилем.
Тем временем, ООН выразила свои опасения по поводу предстоящей эвакуации, считая ее невозможной "без гуманитарных последствий". ООН призвала Израиль отменить это требование. В ответ на это заявление постпред Израиля, Гилад Эрдан, назвал реакцию организации "позором" и подчеркнул, что ООН в течение многих лет игнорировала вооружение ХАМАСа и его использование гражданским населением и инфраструктурой сектора Газа в военных целях.
По данным Reuters, предупреждение о эвакуации связано с намеченными планами провести наземную операцию.
Информация о предстоящей эвакуации была предоставлена ЦАХАЛом, и она направлена на обеспечение безопасности гражданских лиц. В заявлении пресс-службы говорится, что граждане смогут вернуться в сектор Газа только после дополнительного уведомления и разрешения, и призывается не подходить к границе с Израилем.
Тем временем, ООН выразила свои опасения по поводу предстоящей эвакуации, считая ее невозможной "без гуманитарных последствий". ООН призвала Израиль отменить это требование. В ответ на это заявление постпред Израиля, Гилад Эрдан, назвал реакцию организации "позором" и подчеркнул, что ООН в течение многих лет игнорировала вооружение ХАМАСа и его использование гражданским населением и инфраструктурой сектора Газа в военных целях.
По данным Reuters, предупреждение о эвакуации связано с намеченными планами провести наземную операцию.
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