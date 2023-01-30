Израиль причастен к удару по Ирану

По иранскому заводу по производству боеприпасов был нанесен удар со стороны Израиля. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на американских чиновников и знакомых с ситуацией лиц.
При этом израильские военные отказались от комментариев.
Еще один американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что, похоже, Израиль действительно причастен к удару по Ирану.
Несколько других американских чиновников отказались от комментариев, кроме того, что сказали, что Вашингтон не играл никакой роли.
Напомним, что в ночь с 28 на 29 января в Иране прогремела серия взрывов на стратегических объектах
Еще один американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что, похоже, Израиль действительно причастен к удару по Ирану.
Несколько других американских чиновников отказались от комментариев, кроме того, что сказали, что Вашингтон не играл никакой роли.
Напомним, что в ночь с 28 на 29 января в Иране прогремела серия взрывов на стратегических объектах
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