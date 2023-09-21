Израиль представил танк пятого поколения Barak с искусственным интеллектом

10:06 21 сентября Киев, Украина





Об этом сообщили в Министерстве обороны Израиля. Израиль после 5 лет разработки и производства представил новое поколение боевого танка Barak, оснащенного искусственным интеллектом и вооружением с электронным управлением.Об этом сообщили в Министерстве обороны Израиля.

"Возможности зондирования и обработки на основе искусственного интеллекта, способность обнаруживать врага и создавать цели для боевых сил на поле боя, полноценный бой на закрытых позициях на основе 360-градусного периферийного наблюдения и новейший шлем для командира. Мультисенсорные экраны, расширенные контролеры меняющихся боевых ситуаций и улучшенная живучесть - это лишь некоторые из возможностей нового танка", - написали в Минобороны Израиля.

Отмечается, что командир танка будет оснащен боевым шлемом, похожим на шлемы пилотов, отражающим на отражателе все актуальные боевые данные.



Система обеспечит 360-градусное сканирование путем перемещения головы и определения целей в режиме реального времени с помощью возможностей искусственного интеллекта.



К этому будет добавлен усовершенствованный танковый и артиллерийский прицел с расширенными возможностями наблюдения ночью. Танк Barak будет оборудован системой противотанковой защиты Trophy, которая сможет обеспечить ему преимущество на поле боя.



Также боевая машина имеет сенсорную инфраструктуру, которая позволит ему глубже охватывать местность, захватывать цели в окружающей среде и быстро вести огонь.