Израиль предлагает переместить 2,3 млн гражданских из сектора Газа в Египет

07:03 01 ноября Киев, Украина

Министерство разведки Израиля разработало предложение на время войны с ХАМАС для 2,3 млн. жителей Сектора Газа переместиться на Синайский полуостров Египта. Это может усилить напряжение в отношениях Израиля с Египтом.