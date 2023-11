Израиль предлагает переместить 2,3 млн гражданских из сектора Газа в Египет

Министерство разведки Израиля разработало предложение на время войны с ХАМАС для 2,3 млн. жителей Сектора Газа переместиться на Синайский полуостров Египта. Это может усилить напряжение в отношениях Израиля с Египтом.

Об этом пишет The Times of Israel.Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвал документ концептуальным, а израильский чиновник, ознакомленный с документом, назвал его ни к чему не обязывающим и обычно готовящим на всех уровнях правительства и его служб безопасности.Благодаря эвакуации можно будет избежать значительных жертв среди гражданского населения Сектора Газа. Документ предлагает переместить гражданских в палаточные городки на севере Синайского полуострова, а затем построить постоянные города и гуманитарный коридор. В Израиле будет создана зона безопасности, чтобы заблокировать въезд перемещенным палестинцам. В докладе не пишут, что произойдет с Газой, когда ее население уедет, а также можно ли палестинцам вернуться после наземной операции ЦАХАЛа.В Financial Times 30 октября писали , что премьер-министр пытался убедить европейских лидеров давить на Египет, чтобы тот принял беженцев.Впрочем, такой отчет от Минразведки углубил опасения Египта, что Израиль хочет сделать Газу проблемой Каира. В то же время, палестинцам такие мысли напоминают о том, как сотни тысяч людей сбежали или были вынуждены покинуть свои дома во время войны и основания Израиля в 1948 году, пишет The Times of Israel.Набиль Абу Рудейне, спикер президента Палестинской автономии, подчеркнул: "То, что произошло в 1948 году, не повторится больше".По словам Рудейна, массовое перемещение было бы "равнозначным объявлению новой войны".