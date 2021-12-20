Израиль подписал соглашение с ОАЭ: Эрдоган против

12:24 14 Август Киев, Украина

Израиль и ОАЭ, при активном содействии Дональда Трампа, заключили межгосударственное соглашение, регулирующее полную нормализацию взаимоотношений.

Информация о подписании соглашения была обнародована вчера, 13 августа, а уже сегодня, 14 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может приостановить дипломатические отношения и отозвать своего посла из Абу Даби в ответ на решение властей Объединенных Арабских Эмиратов заключить договор по нормализации отношений с Израилем, сообщает агентство Anadolu.

"Мы поддерживаем палестинский народ", – заявил Эрдоган, отметив, что враждебные Анкаре режимы в Греции и Египте, поддержали соглашение между ОАЭ и Израилем.

Напомним! Президент США Дональд Трамп представил совместное заявление ОАЭ, США и Израиля в Twitter. В нем говорится, что «этот исторический дипломатический прорыв будет способствовать установлению мира в ближневосточном регионе и является свидетельством смелой дипломатии и видения трех лидеров».В заявлении говорится: «Израиль приостановит провозглашение суверенитета над областями, указанными в президентском «Видении мира», и сосредоточит свои усилия на расширении связей с другими странами арабского и мусульманского мира».

Также сообщается, что в ближайшие недели делегации из Израиля и ОАЭ встретятся для подписания двусторонних соглашений в различных областях.

Это заявление делает ОАЭ первым арабским государством Персидского залива и только третьей арабской страной после Египта и Иордании, установившей дипломатические отношения с Израилем.

В то же время палестинское исламистское движение ХАМАС, удерживающее сектор Газа, раскритиковало соглашение Израиля и ОАЭ, которое дает «карт-бланш» на продолжение «оккупации» Израилем. Как заявил официальный представитель движения Хассем Кассем, этот договор «не решает палестинский вопрос», но поддерживает «отрицание прав палестинского народа». Правительство Махмуда Аббаса назвало нормализацию отношений «предательством» в отношении палестинского вопроса и призвало срочно созвать Лигу арабских государств, чтобы его официально осудить. Отмечается, что Аббас провёл телефонный разговор с главой ХАМАС Исмаилом Хания. Несмотря на напряжённые отношения между лидерами Палестины, они оба раскритиковали подписанное соглашение, сообщил агентству AFP источник в исламистском движении.