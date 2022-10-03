Израиль ожидает десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы

Правительство Израиля готовится к новой волне репатриантов, которые могут прибыть в страну в ближайшие месяцы.
Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в своем видеообращении.
По его словам, правительство намерено дополнительно выделить дополнительные деньги на интеграцию новоприбывших.
Также Лапид сообщил, что министерство репатриации и интеграции страны проведет совещание специальной комиссии, чтобы определить порядок подготовки к новой волне массовой репатриации евреев в страну.
В Израиле действует Закон о возвращении евреев на историческую родину, предполагающий материальную и организационную помощь, а также упрощенное получение гражданства прибывающим в страну евреям.
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