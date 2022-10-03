Израиль ожидает десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы

08:38 03 октября Киев, Украина

Правительство Израиля готовится к новой волне репатриантов, которые могут прибыть в страну в ближайшие месяцы.



Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в своем видеообращении.

"Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы. Мы готовимся к этому и приветствуем это", - отметил премьер-министр.



По его словам, правительство намерено дополнительно выделить дополнительные деньги на интеграцию новоприбывших.

"Вслед за недавними событиями в россии и в Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр репатриации и интеграции Пнинa Тамано-Шато представят решение по выделению дополнительных 90 миллионов шекелей на интеграцию иммигрантов" , - подчеркнул израильский премьер-министр.



Также Лапид сообщил, что министерство репатриации и интеграции страны проведет совещание специальной комиссии, чтобы определить порядок подготовки к новой волне массовой репатриации евреев в страну.



В Израиле действует Закон о возвращении евреев на историческую родину, предполагающий материальную и организационную помощь, а также упрощенное получение гражданства прибывающим в страну евреям.