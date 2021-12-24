Израиль отменил масочный режим на улицах

На фоне улучшения эпидситуации власти Израиля приняли решение отменить обязательное ношение защитных масок на улице, при этом в закрытых помещениях ношение масок по-прежнему будет обязательным.
Об этом накануне сказал министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн, сообщает NEWSru.co.il.
По последним данным, в Израиле полностью вакцинированы более 53% населения страны и около 73% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 57% израильтян, более 78% взрослого населения.
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