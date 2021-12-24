Израиль отменил масочный режим на улицах

11:13 16 Апрель Киев, Украина

На фоне улучшения эпидситуации власти Израиля приняли решение отменить обязательное ношение защитных масок на улице, при этом в закрытых помещениях ношение масок по-прежнему будет обязательным.





Об этом накануне сказал министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн, сообщает NEWSru.co.il.

"Маски призваны защитить нас от коронавируса. После того, как специалисты пришли к выводу, что они больше не нужны на свежем воздухе, я их отменил. Благодаря вакцинации уровень заболеваемости в Израиле невысокий, и это сделало возможным новое послабление", – заявил Юлий Эдельштейн.