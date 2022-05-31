Израиль отказал в обслуживании самолетов «Белавиа», рейсы отменяются

07:52 31 мая Киев, Украина

Белорусская авиакомпания Belavia отменила все рейсы в Тель-Авив из-за отказа авиавластей Израиля обслуживать самолеты компании.



Об этом сообщает сайт Belavia.





Решение Рейсов из белоруссии не будет вплоть до конца летнего сезона (27 октября 2022 года).Решение израильских властей стало неожиданным для Belavia, так как «15 мая 2022 года было выдано официальное разрешение на полеты и утверждена программа рейсов по новому расписанию (с технической посадкой в Баку)». На основании этих договоренностей авиакомпания начала продажи билетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован на 2 июня.

«Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление», – отметил генеральный директор Belavia Игорь Чергинец.

В авиакомпании подчеркнули, что «гарантируют возврат стоимости купленных билетов в полном объеме».



Авиакомпания Belavia выполняла регулярные полеты из минска в Тель-Авив с 1996 года. Этот маршрут был «одним из самых востребованных у пассажиров» благодаря нескольким факторам: родственным связям граждан беларуси и Израиля, популярности израильских курортов и медицинскому туризму.



Прямые полеты из беларуси в Израиль были приостановлены в феврале, после начала российского вторжения в Украину. Это объяснялось закрытием части воздушного пространства рф для гражданской авиации.



Еще до начала войны в Украине Belavia попала под санкции Евросоюза. В середине 2021 года страны ЕС запретили белорусским авиаперевозчикам использовать их воздушное пространство. А в декабре 2021 года Belavia отключили от международных систем взаиморасчетов для пассажирских и грузовых авиаперевозок.



В ЕС считают, что авиакомпания участвовала в схемах перевозки мигрантов из стран Ближнего Востока в белоруссию. В дальнейшем они предпринимали попытки прорваться на территорию ЕС, в основном через польскую границу. По данным властей ЕС, этот миграционный кризис был спровоцирован режимом александра лукашенко.



После начала войны, в которой белоруссия оказывает поддержку россии, в отношении Belavia стали вводить еще более жесткие санкции. В середине апреля Министерство торговли США через свое Бюро промышленности и безопасности (BIS) впервые включило семь самолетов Boeing-737, принадлежащих Belavia, в список воздушных судов, обслуживание которых нарушает экспортный контроль США.



Из-за санкций авиапарк Belavia сократился вдвое: с 29 до 17 самолетов. До решения Израиля приостановить авиасообщение Belavia выполняла рейсы в 16 аэропортов восьми государств, передает «Интерфакс».