Израиль опроверг, что прекратил огонь для открытия КПП "Рафах" между Газой и Египтом

10:25 16 октября Киев, Украина

Власти Израиля отрицают сообщение о том, что ЦАХАЛ согласился прекратить огонь на юге Газы, чтобы разрешить открыть пограничный пункт "Рафах" для пропуска помощи в анклав и выезда иностранцев.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

"В настоящее время нет прекращения огня для гуманитарной помощи в Секторе Газа и выезда иностранцев", — говорится в кратком заявлении офиса премьер-министра Беньямина Нетаньяху.





Ожидалось, что контролируемый Египтом пункт пересечения границы с Газой будет вновь открыт на фоне дипломатических усилий по доставке помощи в анклав, который подвергся интенсивным бомбардировкам Израиля после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.



Отмечается, что сотни тонн помощи из нескольких стран были задержаны на Ранее агентство Reuters сообщило , что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 16 октября временно прекратит огонь на юге Газа с 9 часов утра, чтобы открыть пограничный пропускной пункт "Рафах" с Египтом.Ожидалось, что контролируемый Египтом пункт пересечения границы с Газой будет вновь открыт на фоне дипломатических усилий по доставке помощи в анклав, который подвергся интенсивным бомбардировкам Израиля после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.Отмечается, что сотни тонн помощи из нескольких стран были задержаны на египетском Синайском полуострове в течение нескольких дней в ожидании соглашения о его безопасной доставке в Газу и эвакуации владельцев иностранных паспортов через пункт пропуска "Рафах".

"Рафах" будет снова открыт. Мы вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими устанавливаем механизм, с помощью которого можно получить помощь и оказать ее нуждающимся людям", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в воскресенье, 15 октября.

В то же время, Блинкен не сказал, сколько времени будет действовать открытие КПП "Рафах".