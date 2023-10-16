Израиль опроверг, что прекратил огонь для открытия КПП "Рафах" между Газой и Египтом

Власти Израиля отрицают сообщение о том, что ЦАХАЛ согласился прекратить огонь на юге Газы, чтобы разрешить открыть пограничный пункт "Рафах" для пропуска помощи в анклав и выезда иностранцев.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Ранее агентство Reuters сообщило , что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 16 октября временно прекратит огонь на юге Газа с 9 часов утра, чтобы открыть пограничный пропускной пункт "Рафах" с Египтом.
Ожидалось, что контролируемый Египтом пункт пересечения границы с Газой будет вновь открыт на фоне дипломатических усилий по доставке помощи в анклав, который подвергся интенсивным бомбардировкам Израиля после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.
Отмечается, что сотни тонн помощи из нескольких стран были задержаны на египетском Синайском полуострове в течение нескольких дней в ожидании соглашения о его безопасной доставке в Газу и эвакуации владельцев иностранных паспортов через пункт пропуска "Рафах".
Ожидалось, что контролируемый Египтом пункт пересечения границы с Газой будет вновь открыт на фоне дипломатических усилий по доставке помощи в анклав, который подвергся интенсивным бомбардировкам Израиля после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.
Отмечается, что сотни тонн помощи из нескольких стран были задержаны на египетском Синайском полуострове в течение нескольких дней в ожидании соглашения о его безопасной доставке в Газу и эвакуации владельцев иностранных паспортов через пункт пропуска "Рафах".
В то же время, Блинкен не сказал, сколько времени будет действовать открытие КПП "Рафах".
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