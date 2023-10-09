Израиль обратился к США с просьбой о военной помощи

08:17 09 октября Киев, Украина

Согласно информации, полученной от израильских и американских официальных источников, Израиль обратился к Соединенным Штатам с просьбой о предоставлении управляемых бомб и дополнительных перехватчиков для системы ПВО "Железный купол".

Это сообщает телеканал CNN.

Запрос также включает в себя необходимое оборудование JDAM, которое позволяет превратить неуправляемые бомбы в высокоточное оружие. Израиль использует подобное вооружение для точных ударов по целям в Секторе Газа с воздуха.

Иерусалим просит Вашингтон о предоставлении большего количества перехватчиков для системы "Железный купол", которая успешно справляется с уничтожением многих ракет, выпущенных из Сектора Газа. Однако, учитывая интенсивность ракетных атак, некоторые из них все же достигают своей цели.