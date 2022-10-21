Израиль обеспокоен участием Ирана в войне

12:00 21 октября Киев, Украина





Об этом он сообщил после разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Премьер-министр Израиля выразил обеспокоенность участием Ирана в войне россии против Украины.Об этом он сообщил после разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Этим вечером я разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который проинформировал меня об актуальной информации по войне в Украине. Я поделился с ним нашей глубокой озабоченностью по поводу военных связей между Ираном и россией. Израиль стоит на стороне украинского народа", - написал он в Твиттер.



Кулеба в свою очередь сообщил, что обсудил с Лапидом запрос о предоставлении систем ПВО и ПРО.