Израиль обеспокоен участием Ирана в войне
12:00 21 октября Киев, Украина
Премьер-министр Израиля выразил обеспокоенность участием Ирана
в войне россии против Украины.
Об этом он сообщил после разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Этим вечером я разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который проинформировал меня об актуальной информации по войне в Украине. Я поделился с ним нашей глубокой озабоченностью по поводу военных связей между Ираном и россией. Израиль
стоит на стороне украинского народа", - написал он в Твиттер.
Кулеба в свою очередь сообщил, что обсудил с Лапидом запрос о предоставлении систем ПВО и ПРО.
"Я говорил с премьер-министром Израиля и сообщил ему о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, причиненных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства. Мы подробно обсудили запрос Украины к Израилю о предоставлении систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны", - написал министр.
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