Израиль не планирует "долгую оккупацию" Сектора Газа - Регев

Израиль не планирует "длительную оккупацию" Сектора Газа после войны против ХАМАСа, но он намерен нести ответственность за обеспечение безопасности в регионе.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высказывания старшего советника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Марка Регева.
Регев подчеркнул, что Израиль рассматривает более гибкий и подвижный подход к обеспечению безопасности в Секторе Газа, позволяя войскам входить и выходить по мере необходимости, чтобы эффективно реагировать на угрозы. При этом он отметил, что нет речи о продолжительной оккупации Сектора Газа.
Касаясь заявления Нетаньяху о том, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение "неопределенного периода" после завершения военных действий, Регев подчеркнул важность различия между "присутствием ради безопасности и политическим контролем".
Он подчеркнул, что после победы над ХАМАСом Израиль стремится создать новые рамки, где жители Газы смогут управлять своей территорией, возможно с международной поддержкой для восстановления региона. Регев также выразил надежду на привлечение стран, включая арабские страны, к демилитаризации и восстановлению Сектора Газа, освобожденного от влияния ХАМАСа.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высказывания старшего советника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Марка Регева.
Регев подчеркнул, что Израиль рассматривает более гибкий и подвижный подход к обеспечению безопасности в Секторе Газа, позволяя войскам входить и выходить по мере необходимости, чтобы эффективно реагировать на угрозы. При этом он отметил, что нет речи о продолжительной оккупации Сектора Газа.
Касаясь заявления Нетаньяху о том, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение "неопределенного периода" после завершения военных действий, Регев подчеркнул важность различия между "присутствием ради безопасности и политическим контролем".
Он подчеркнул, что после победы над ХАМАСом Израиль стремится создать новые рамки, где жители Газы смогут управлять своей территорией, возможно с международной поддержкой для восстановления региона. Регев также выразил надежду на привлечение стран, включая арабские страны, к демилитаризации и восстановлению Сектора Газа, освобожденного от влияния ХАМАСа.
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