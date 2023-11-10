Израиль не будет оккупировать Газу, но будет нести ответственность за ее безопасность

13:44 10 ноября Киев, Украина





Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News. Израиль не стремится завоевать, оккупировать или управлять Сектором Газа после победы над ХАМАС , но в случае необходимости к анклаву должны войти "надежные силы", чтобы предотвратить угрозу боевиков.Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.

"Мы не стремимся завоевать Газу, мы не стремимся оккупировать Газу, мы не стремимся управлять Газой. Думаю, ясно, каким должно быть будущее Газы: в конце этой битвы ХАМАС не будет, мы уничтожим его, не только ради нас, но и ради всех, ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян", - сказал Нетаньяху.

Высказывания Нетаньяху о том, что Израиль будет нести ответственность за безопасность Газа в течение неопределенного времени, вызвали негативную реакцию со стороны США, главного союзника Израиля.



Вашингтон выступил против послевоенной оккупации Газы и заявил, что управлять анклавом должны палестинцы. Нетаньяху сказал, что в Газе должно быть сформировано правительство, но Израиль сделает все возможное, чтобы нападение, подобное 7 октября, не повторилось.