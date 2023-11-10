Израиль не будет оккупировать Газу, но будет нести ответственность за ее безопасность

Израиль не стремится завоевать, оккупировать или управлять Сектором Газа после победы над ХАМАС, но в случае необходимости к анклаву должны войти "надежные силы", чтобы предотвратить угрозу боевиков.
Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.
Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.
Высказывания Нетаньяху о том, что Израиль будет нести ответственность за безопасность Газа в течение неопределенного времени, вызвали негативную реакцию со стороны США, главного союзника Израиля.
Вашингтон выступил против послевоенной оккупации Газы и заявил, что управлять анклавом должны палестинцы. Нетаньяху сказал, что в Газе должно быть сформировано правительство, но Израиль сделает все возможное, чтобы нападение, подобное 7 октября, не повторилось.
Вашингтон выступил против послевоенной оккупации Газы и заявил, что управлять анклавом должны палестинцы. Нетаньяху сказал, что в Газе должно быть сформировано правительство, но Израиль сделает все возможное, чтобы нападение, подобное 7 октября, не повторилось.
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