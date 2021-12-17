Израиль настаивает на улучшении сделки с Ираном на фоне наращивания военной мощи

Министр обороны Израиля Бенни Ганц провел два дня в столице Марокко Рабат, там он встретился с высокопоставленными представителями марокканской разведки, обороны и дипломатии. Среди обсуждаемых вопросов главной темой стал Иран.
«Наша обязанность в отношении Ирана - оказывать влияние на наших партнеров и поддерживать конструктивный диалог», - сказал Ганц. «Наша вторая обязанность - наращивать военную мощь, что само по себе важно».
Напомним, ядерные переговоры между Ираном и мировыми державами должны начаться на следующей неделе в Вене.
Иран продвигается вперед в обогащении урана с тех пор, как в 2018 году Соединенные Штаты вышли из исторического ядерного соглашения с мировыми державами. Израиль был категорически против этого соглашения, и теперь израильские официальные лица заявляют, что Тегеран как никогда близок к разработке ядерного оружия.
Иран заявляет, что его ядерная программа преследует чисто мирные цели, и обвинил в срыве соглашения решение администрации Трампа выйти из него и восстановить жесткие санкции. Администрация Байдена заявила, что надеется на переговоры о возобновлении сделки.
Ганц сказал, что Израиль должен работать вместе с США. «Хорошее соглашение - это соглашение, которое закроет дыры в предыдущем соглашении в областях ядерных разработок, систем запуска ракет, времени прорыва и того, что Иран делает в регионе», - сказал Ганц.
Визит Ганца стал первым официальным визитом представителя Министерства обороны Израиля к одному из его новых арабских союзников. Израиль и Марокко нормализовали отношения в прошлом году в рамках так называемых соглашений Авраама, а на этой неделе подписали соглашение об обороне.
Министр обороны посетил единственную действующую синагогу Рабата, Талмуд Тора, и был встречен лидерами небольшой еврейской общины. Кантор читал молитвы о благополучии царя, а также об Израиле и его вооруженных силах. На выставке была представлена фотография короля Мохаммеда VI в рамке, марокканский флаг и израильский флаг - дополнение к синагоге с момента подписания соглашений в прошлом году.
«Даже когда это сложно, мы должны стремиться к миру», - сказал Ганц группе, в которую входили марокканские и израильские военные. «Мы всегда должны быть сильнейшими в регионе».
«Наша обязанность в отношении Ирана - оказывать влияние на наших партнеров и поддерживать конструктивный диалог», - сказал Ганц. «Наша вторая обязанность - наращивать военную мощь, что само по себе важно».
Напомним, ядерные переговоры между Ираном и мировыми державами должны начаться на следующей неделе в Вене.
Иран продвигается вперед в обогащении урана с тех пор, как в 2018 году Соединенные Штаты вышли из исторического ядерного соглашения с мировыми державами. Израиль был категорически против этого соглашения, и теперь израильские официальные лица заявляют, что Тегеран как никогда близок к разработке ядерного оружия.
Иран заявляет, что его ядерная программа преследует чисто мирные цели, и обвинил в срыве соглашения решение администрации Трампа выйти из него и восстановить жесткие санкции. Администрация Байдена заявила, что надеется на переговоры о возобновлении сделки.
Ганц сказал, что Израиль должен работать вместе с США. «Хорошее соглашение - это соглашение, которое закроет дыры в предыдущем соглашении в областях ядерных разработок, систем запуска ракет, времени прорыва и того, что Иран делает в регионе», - сказал Ганц.
Визит Ганца стал первым официальным визитом представителя Министерства обороны Израиля к одному из его новых арабских союзников. Израиль и Марокко нормализовали отношения в прошлом году в рамках так называемых соглашений Авраама, а на этой неделе подписали соглашение об обороне.
Министр обороны посетил единственную действующую синагогу Рабата, Талмуд Тора, и был встречен лидерами небольшой еврейской общины. Кантор читал молитвы о благополучии царя, а также об Израиле и его вооруженных силах. На выставке была представлена фотография короля Мохаммеда VI в рамке, марокканский флаг и израильский флаг - дополнение к синагоге с момента подписания соглашений в прошлом году.
«Даже когда это сложно, мы должны стремиться к миру», - сказал Ганц группе, в которую входили марокканские и израильские военные. «Мы всегда должны быть сильнейшими в регионе».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии