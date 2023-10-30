Израиль направил дополнительные силы в сектор Газа

17:45 30 октября Киев, Украина





Об этом сообщил представитель В ночь на 30 октября израильская армия направила дополнительные наземные силы в сектор Газа.Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа , Даниэль Хагари, как передает CNN.

"Дополнительные силы вошли в район. Наши операции там только усиливаются," - отметил он в ходе ежедневного брифинга.

Представитель Армии обороны Израиля также сообщил, что в ходе последних боев были уничтожены десятки боевиков, принадлежащих организации ХАМАС.

"Мы осуществляем широкомасштабную наземную операцию. Наземные силы, включая танки и пехоту, а также бронетехнику, приближаются к позициям террористов, которые действуют вместе, пытаясь атаковать нас. После чего мы наносим удары с воздуха," - пояснил Хагари.

Согласно данным CNN, израильские войска продвинулись примерно на три километра вглубь сектора Газа в рамках наземной операции.