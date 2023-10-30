Израиль направил дополнительные силы в сектор Газа

В ночь на 30 октября израильская армия направила дополнительные наземные силы в сектор Газа.
Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа, Даниэль Хагари, как передает CNN.
Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа, Даниэль Хагари, как передает CNN.
Представитель Армии обороны Израиля также сообщил, что в ходе последних боев были уничтожены десятки боевиков, принадлежащих организации ХАМАС.
Согласно данным CNN, израильские войска продвинулись примерно на три километра вглубь сектора Газа в рамках наземной операции.
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