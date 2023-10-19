Израиль нанес удар по целям Хезболлы в Ливане

10:28 19 октября Киев, Украина

Израильские военные заявляют, что атаковали военные объекты организации "Хезболла" в приграничной зоне с Ливаном





Среди целей был военный наблюдательный пункт, из которого в среду, 18 октября, была выпущена управляемая противотанковая ракета в О соответствующем заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает издание The Times of Israel.Среди целей был военный наблюдательный пункт, из которого в среду, 18 октября, была выпущена управляемая противотанковая ракета в

направлении северного города Рош-Ханикра, сообщают военные.

צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. בין המטרות נתקפה עמדת תצפית לכיוון הים ממנה שוגר ירי נ״ט לעבר ראש הנקרה אתמול.

התקיפות בוצעו בתגובה לאירועי הירי לעבר ישראל ביממה האחרונה>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023

Армия обороны Израиля добавляет, что удары были нанесены в ответ на обстрелы Израиля за прошедшие сутки.



Как отмечает издание, на северной границе Израиля обостряется ситуация на фоне войны с ХАМАС в секторе Газа. Из Ливана были выпущены ракеты по городам на севере Израиля, а группировка "Хезболла" атаковала несколько израильских армейских постов вдоль границы.



По данным ЦАХАЛ, с территории Ливана выпустили девять ракет, в результате чего в Кирьят-Шмоне и нескольких близлежащих населенных пунктах сработали сирены. Армия обороны Израиля заявила, что четыре ракеты перехватили систему противовоздушной обороны "Железный купол". По меньшей мере одна ракета упала в северном городе, не нанеся никаких травм или повреждений.



Незадолго до ракетных сирен ЦАХАЛ заявил, что один из его танков обстрелял две позиции запуска противотанковых управляемых ракет на юге Ливана, где военные идентифицировали попытку осуществить атаку. Третья пусковая площадка была обстреляна после ракетной атаки на северный город Метула.



Хезболла – ливанская шиитская исламистская организация и политическая партия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна.