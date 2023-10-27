Израиль нанес сотни ударов по объектам ХАМАСа в секторе Газа

Армия обороны Израиля сообщила, что за последние 24 часа нанесла атаки по приблизительно 400 объектам, принадлежащим организации ХАМАС, в секторе Газа.
Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что недавние удары были направлены на места базирования ХАМАСа в секторе Газа, включая мечети. Кроме того, ночью была проведена атака по входу в тоннель, принадлежащему ХАМАСу на побережье Газы, а также по командным центрам террористов.
Сообщается, что в результате этих ударов погибли несколько полевых командиров ХАМАСа, включая заместителей командующих батальонами террористической группы в районах Нусейрат, Шати и Фуркан.
Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что недавние удары были направлены на места базирования ХАМАСа в секторе Газа, включая мечети. Кроме того, ночью была проведена атака по входу в тоннель, принадлежащему ХАМАСу на побережье Газы, а также по командным центрам террористов.
Сообщается, что в результате этих ударов погибли несколько полевых командиров ХАМАСа, включая заместителей командующих батальонами террористической группы в районах Нусейрат, Шати и Фуркан.
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