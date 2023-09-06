Израиль нанес ракетный удар по аэропорту Алеппо в Сирии, повреждена взлетно-посадочная полоса

Израильский ракетный удар по международному аэропорту Алеппо в Сирии вывел из строя взлетно-посадочную полосу и другие объекты инфраструктуры.
Как сообщило информационное агентство Синьхуа, удар был нанесен с направления Средиземного моря к западу от сирийской провинции Латакия.
По данным агентства, в результате удара взлетно-посадочная полоса была повреждена.
Как сообщило информационное агентство Синьхуа, удар был нанесен с направления Средиземного моря к западу от сирийской провинции Латакия.
По данным агентства, в результате удара взлетно-посадочная полоса была повреждена.
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