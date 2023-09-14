Израиль нанес авиаудар по сирийской военной базе, используемой россией

Израиль совершил авиаудар по сирийскому портовому городу Тартус на средиземноморском побережье. В результате атаки пострадала одна из ключевых военных авиабаз, которую использует россия.
Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник из оппозиционных кругов, авиаудар пришелся на военную базу к югу от города Хама и на военный аэропорт Шайрат, расположенный на юго-востоке от центральной провинции Хомс.
Указанная база была важной военной авиабазой, используемой россией, главным союзником президента Башара аль-Асада, для проведения операций против повстанцев.
Согласно данным СМИ, в результате авиаудара погибли двое сирийских солдат, а еще шестеро получили ранения.
Израиль в последние годы проводил сотни авиаударов по предполагаемым иранским объектам в Сирии, но избегал атак на близлежащие прибрежные провинции, где размещены российские военные объекты. Эти удары являются частью стратегии сдерживания нарастающего влияния Ирана в Сирии, отмечает информационное агентство.
Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник из оппозиционных кругов, авиаудар пришелся на военную базу к югу от города Хама и на военный аэропорт Шайрат, расположенный на юго-востоке от центральной провинции Хомс.
Указанная база была важной военной авиабазой, используемой россией, главным союзником президента Башара аль-Асада, для проведения операций против повстанцев.
Согласно данным СМИ, в результате авиаудара погибли двое сирийских солдат, а еще шестеро получили ранения.
Израиль в последние годы проводил сотни авиаударов по предполагаемым иранским объектам в Сирии, но избегал атак на близлежащие прибрежные провинции, где размещены российские военные объекты. Эти удары являются частью стратегии сдерживания нарастающего влияния Ирана в Сирии, отмечает информационное агентство.
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