Израиль может начать поставлять газ в Европу через год

20:04 04 октября Киев, Украина

Запасы газа в Израиле сильно превышают его собственные потребности, и он намерен стать крупным поставщиком для Европы.

Весной и летом представители ЕС, Израиля и Египта договаривались о будущих поставках – по трубопроводам в Египет, а оттуда в виде СПГ – в Европу. Хотя объемы, как ожидается, будут не слишком значительными, поставки станут дополнительным подспорьем для Евросоюза



Евросоюз уже сформировал существенные запасы газа, которые должны позволить пережить ближайшую зиму. А вот в следующем году ситуация может оказаться даже более сложной, чем в нынешнем, полагают аналитики, так как исчезнут российские поставки.



/>Израиль и Ливан, которые вели друг с другом две крупные войны и до сих пор не установили дипломатические отношения, практически договорились о демаркации морской границы, сообщает The Wall Street Journal. Страны пытались достичь этого соглашения около десятилетия, и вот теперь оно становится реальностью благодаря активному посредничеству США. В результате Израиль сможет быстро начать исполнять свое обещание обеспечить экспорт газа в Европу, отмечает газета.



Проект соглашения дает Израилю полный контроль над газовым месторождением Karish в Средиземном море, принадлежность которого страны до сих пор оспаривали, рассказали WSJ израильские и ливанские чиновники. Другое месторождение, Qana, по их словам, отойдет Ливану, при этом у Израиля останется в нем доля – права на газ, находящийся на его территории.



Представители обеих сторон дали понять, что после окончательного согласования одобрят соглашение, проект которого был представлен им на прошлой неделе. Правительство Ливана заявило в понедельник, что попросит внести некоторые технические правки, но может подписать соглашение уже в ближайшие дни.



Британская компания Energean еще весной доставила на Karish буровую установку, и теперь заявляет, что готова начать ее эксплуатацию уже в октябре. Израиль ранее заявлял, что готов начать добычу на месторождении, не дожидаясь подписания соглашения с Ливаном. Ливанская военизированная группировка «Хезболла» выступала категорически против этого. Но в воскресенье ее лидер Хасан Насралла заявил: «Если будет достигнут хороший результат, [договоренность] откроет огромные экономические и многообещающие перспективы для ливанского народа».