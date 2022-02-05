Израиль и Палестина: на ЗБРИ погибли 11 человек

15 мая на западной части реки Иордан случилось очередное столкновение между Израилем и Палестиной. Военные с обеих сторон использовали оружие и газ. Согласно данным, пострадало более 100 человек.

Израильские силы применяли слезоточивый газ, резиновые пули и оружие, когда палестинцы бросали бутылки с зажигательной смесью.

Конфронтация на Западном берегу знаменует распространение одного из самых серьезных проявлений насилия в регионе за последние годы, отмечают журналисты. Во многих городах в районе Западного берега реки Иордан (ЗБРИ) прошли палестинские протесты против кампании в Газе и действий Израиля в Иерусалиме.

По данным погибли не менее 11 человек. Один из них был убит, когда пытался ударить солдата на военной позиции.

Палестинцы стремятся создать свое государство на оккупированном Израилем ЗБРИ, в секторе Газа и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы. ЗБРИ был захвачен Израилем во время Шестидневной войны в 1967 году. Большая часть международного сообщества считает его оккупированной территорией, а все построенные там израильские поселения – незаконными. На ЗБРИ и в Восточном Иерусалиме проживают более 700 000 поселенцев. ООН описывает такие действия Израиля как "ползучую аннексию". Четвертая Женевская конвенция запрещает оккупирующей стране расселять своих гражданских лиц на территории, захваченной во время войны.