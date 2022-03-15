Израиль готовится к новому конфликту с палестинскими радикалами

Армия Израиля снова развернула систему Железный купол, чрезвычайные меры вызваны возможной эскалацией из-за запланированного марша евреев-ультранационалистов.
Об этом сообщает The Times of Israel во вторник, 15 июня.
Указано, что этот марш станет первым серьезным испытанием для нового правительства во главе с Нафтали Беннетом из-за угроз насилия со стороны сектора Газа.
Также сообщается, что армия направила подкрепление на Западный берег. А полицию привели в состояние повышенной готовности. В Иерусалим направили подкрепление из более 2 000 человек.
Меры были усилены после того, как группировка ХАМАС предупредила о возобновлении насилия, если марш будет проведен.
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