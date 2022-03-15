Израиль готовится к новому конфликту с палестинскими радикалами

16:00 15 июня Киев, Украина

Армия Израиля снова развернула систему Железный купол, чрезвычайные меры вызваны возможной эскалацией из-за запланированного марша евреев-ультранационалистов.

Об этом сообщает The Times of Israel во вторник, 15 июня.



Указано, что этот марш станет первым серьезным испытанием для нового правительства во главе с Нафтали Беннетом из-за угроз насилия со стороны сектора Газа.

"Ситуация в палестинской среде нестабильна, и мы готовы к новой вспышке боевых действий", – заявил начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кохави и пообещал более жесткие меры в отношении палестинских радикалов из ХАМАС в случае обострения ситуации.

Также сообщается, что армия направила подкрепление на Западный берег. А полицию привели в состояние повышенной готовности. В Иерусалим направили подкрепление из более 2 000 человек.



Меры были усилены после того, как группировка ХАМАС предупредила о возобновлении насилия, если марш будет проведен.