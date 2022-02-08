Изобретатель Новичка принес извинения

Вил Мирзаянов, участвовавший в разработке яда Новичок, официально извинился перед Алексеем Навальным в эфире канала Дождь. Ученый с 1995 года проживает в США.Вот, что он сказал российском оппозиционеру:
По словам Мирзаянова, всю свою последующую жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов. Ученый сообщил, что в 1993 году он встречался с человеком, пережившим отравление Новичком. Его симптомы были похожи на те, которые описал Навальный.
По мнению Мирзаянова, ситуация с невозможностью написать слова на доске, о которой рассказал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, поскольку молекулы Новичка препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.
Накануне Навальный рассказал о своем восстановлении после отравления. По его словам, врачи берлинской клиники Шарите сделали из него "технически живого человека", в то же время он с трудом может налить себе воды или написать какие-то слова на доске по просьбе врача.
Напомним, 20 августа Навальный был госпитализирован без сознания с самолета, летевшем из Томска в Москву. Позже его перевезли в Берлин, где вскоре заявили, что он был отравлен веществом из группы Новичок.
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