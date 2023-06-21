Издание Bild планирует уволить сотрудников и заменить их искусственным интеллектом

Немецкое издание Bild заявило о намерении уволить по меньшей мере 200 сотрудников, занимающих редакционные должности, и заменить их искусственным интеллектом в рамках программы по сокращению расходов на €100 миллионов.
Об этом пишет Frankfurter Allgemeine (FAZ), в распоряжении которого оказалось соответствующее письмо в редакцию.
В нем крупнейший в Европе медиаиздатель, владелец Bild Axel Springer SE, пишет, что медиа, "к сожалению, разводится с коллегами, которые имеют задачи, которые в цифровом мире выполняются с помощью искусственного интеллекта и/или автоматизированных процессов".
В письме отмечается, что роли редакторов, печатного персонала, субредакторов, корректоров и фоторедакторов больше не будут существовать, как сегодня. По убеждению издателя, инструменты искусственного интеллекта (ИИ) способны "сделать независимую журналистику лучше, чем когда-либо, или заменить ее".
В то же время в редакции Bild заявили, что будут стараться избегать принудительных увольнений.
Количество своих региональных изданий медиа также уменьшит с 18 до 12.
Также в письме компании-издателя говорится, что искусственный интеллект вскоре будет лучше агрегировать информацию, чем люди, и выживут только медиа с лучшим оригинальным контентом: журналистскими расследованиями, эксклюзивными комментариями и т.д.
Об этом пишет Frankfurter Allgemeine (FAZ), в распоряжении которого оказалось соответствующее письмо в редакцию.
В нем крупнейший в Европе медиаиздатель, владелец Bild Axel Springer SE, пишет, что медиа, "к сожалению, разводится с коллегами, которые имеют задачи, которые в цифровом мире выполняются с помощью искусственного интеллекта и/или автоматизированных процессов".
В письме отмечается, что роли редакторов, печатного персонала, субредакторов, корректоров и фоторедакторов больше не будут существовать, как сегодня. По убеждению издателя, инструменты искусственного интеллекта (ИИ) способны "сделать независимую журналистику лучше, чем когда-либо, или заменить ее".
В то же время в редакции Bild заявили, что будут стараться избегать принудительных увольнений.
Количество своих региональных изданий медиа также уменьшит с 18 до 12.
Также в письме компании-издателя говорится, что искусственный интеллект вскоре будет лучше агрегировать информацию, чем люди, и выживут только медиа с лучшим оригинальным контентом: журналистскими расследованиями, эксклюзивными комментариями и т.д.
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