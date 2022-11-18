Из Twitter массово увольняются работники

10:07 18 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил Райан Мак в Twitter, BBC. Технологический репортер New York Times Райан Мак сообщил, что из Twitter увольняются сотни сотрудников.Об этом сообщил Райан Мак в Twitter, BBC.

"День принятия решений в Twitter, когда сотни людей, возможно, только что уволились",- отмечает Мак.

Twitter сообщил сотрудникам, что офисные здания компании будут временно закрыты до 21 ноября. Причина переезда не указана, отмечает BBC.



Объявление было сделано на фоне сообщений о том, что большое количество сотрудников увольняется.



Ранее миллиардер и владелец Twitter Илон Маск разослал работникам электронные письма, в которых требует обязаться работать в высоко интенсивном режиме или принять предложение увольнения из компании с компенсацией.