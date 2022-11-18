Из Twitter массово увольняются работники

Технологический репортер New York Times Райан Мак сообщил, что из Twitter увольняются сотни сотрудников.
Об этом сообщил Райан Мак в Twitter, BBC.
Об этом сообщил Райан Мак в Twitter, BBC.
Twitter сообщил сотрудникам, что офисные здания компании будут временно закрыты до 21 ноября. Причина переезда не указана, отмечает BBC.
Объявление было сделано на фоне сообщений о том, что большое количество сотрудников увольняется.
Ранее миллиардер и владелец Twitter Илон Маск разослал работникам электронные письма, в которых требует обязаться работать в высоко интенсивном режиме или принять предложение увольнения из компании с компенсацией.
Объявление было сделано на фоне сообщений о том, что большое количество сотрудников увольняется.
Ранее миллиардер и владелец Twitter Илон Маск разослал работникам электронные письма, в которых требует обязаться работать в высоко интенсивном режиме или принять предложение увольнения из компании с компенсацией.
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