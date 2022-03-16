“Из России с любовью”: власти США выбросили дефектные аппараты ИВЛ 

Еще в марте 2020 года глава США Дональд Трамп, когда Америка готовилась к большой волне тяжелобольных коронавирусом, попросил у Владимира Путина помочь с аппаратами ИВЛ.
В ответ на этот запрос Москва отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью “Из России с любовью”.
В ответ на этот запрос Москва отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью “Из России с любовью”.
Как сообщил представитель FEMA, российские аппараты ИВЛ фактически выбросили на помойку.
Остается неизвестным, когда именно российские аппараты ИВЛ были утилизированы, поскольку еще в мае в FEMA сообщали о перемещении их на склады из-за технических проблем. Как сообщалось ранее, использование указанных аппаратов требовало специальных условий, которых не было в больницах. В частности, накануне использования несколько моделей этих аппаратов ИВЛ загорелись в российских больницах, после чего их производство было остановлено.
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