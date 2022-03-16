“Из России с любовью”: власти США выбросили дефектные аппараты ИВЛ 

11:07 20 октября Киев, Украина





В ответ на этот запрос Москва отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью “Из России с любовью”. Еще в марте 2020 года глава США Дональд Трамп, когда Америка готовилась к большой волне тяжелобольных коронавирусом, попросил у Владимира Путина помочь с аппаратами ИВЛ В ответ на этот запрос Москва отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью “Из России с любовью”.

“Российские вентиляторы были получены сотрудниками Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке 1 апреля и разделены между больницами там и в Нью-Джерси. Но с момента приземления вентиляторов „Авента-М“ возникли проблемы, и они так и не были использованы”, — пишет издание.

Как сообщил представитель FEMA, российские аппараты ИВЛ фактически выбросили на помойку.

“Пожертвованные вентиляторы, о которых идет речь, были утилизированы в соответствии со строгими нормативами по утилизации опасных отходов, установленных Управлением служб общего назначения США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)”, — заявил в понедельник представитель FEMA.

Остается неизвестным, когда именно российские аппараты ИВЛ были утилизированы, поскольку еще в мае в FEMA сообщали о перемещении их на склады из-за технических проблем. Как сообщалось ранее, использование указанных аппаратов требовало специальных условий, которых не было в больницах. В частности, накануне использования несколько моделей этих аппаратов ИВЛ загорелись в российских больницах, после чего их производство было остановлено.