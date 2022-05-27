Из рф уходит Wella: немецкий бренд косметики прекращает поставки после 28 лет работы

20:14 27 мая Киев, Украина

Немецкая компания Wella уведомила партнеров об уходе с российского рынка из-за продолжающейся войны рф с Украиной. В обращении сказано, что Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в россии.



Wella основана в Германии. В россии работала с 1994 года. Уход Wella критичен для индустрии — это был первый зарубежный производитель профессиональной косметики, с которого началась работа отрасли, говорит основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.



В бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания, с которой работали российские салоны, продукция Wella занимала 40%, уточняет омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова.



Госпожа Садыкова отмечает, что почти вся продукция Wella поставлялась на рынок из-за рубежа, за исключением бренда Londa, который был локализован на заводе в Дзержинске в 2021 году. По ее словам, из-за ухода компании у салонов могут возникнуть трудности, так как переход на косметику других производителей вызовет необходимость переучивать мастеров. Кроме того, уточняет эксперт, колористы пользуются в основном европейской и американской продукцией, чьи производители также могут принять решение уйти с рынка.





