Из реки Сена был спасен кит-белуха, который заблудился

15:03 10 августа Киев, Украина

Кит-белуха, который оказался в ловушке в реке Сена в 70 км от Парижа, был извлечен из воды на первом этапе масштабной спасательной операции, по возвращению ее в море.

Об этом сообщило агентство AFP.



24 водолаза, участвовавших в операции, и спасатели, работающие с канатами, несколько раз пытались заманить животное в сети, чтобы поднять его из воды.



После почти шестичасовой работы представитель семейства китов весом 800 килограммов был поднят из реки сетью и краном около четырех утра и помещено на баржу под присмотр ветеринаров.



Для животного был подготовлен бассейн с морской водой на шлюзе в порту Уистрехем, где оно проведет три дня под наблюдением в рамках подготовки к освобождению.



В тоже время спасатели подчеркнули, что операция по возвращению белухи в море происходит не без риска для нее, поскольку животное ослаблено и в стрессе рискует погибнуть.



Отмечается, что четырехметровый кит был замечен более недели назад в направлении Парижа и оказался на мели примерно в 130 вглубь от Ла-Манша в Сен-Пьер-Ла-Гаренн.



С пятницы движение животного было заблокировано шлюзом в Сен-Пьер-Ла-Гаренн, и его здоровье ухудшилось после того, как оно отказалось от пищи.