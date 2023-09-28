Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 66 тысяч переселенцев

14:21 28 сентября Киев, Украина

Из Нагорного Карабаха в Армению на 10:00 28 сентября прибыли 66 500 переселенцев, сообщил на заседании правительства Армении вице-премьер Тигран Хачатрян.
 
Об этом пишет "Арменпресс".

Хачатрян добавил, что интенсивность переселения этнических армян из Нагорного Карабаха не снижается.
"Большинство этих людей были перевезены в Армению вчера и позавчера. Сегодня ночью это число продолжало расти. Если за первые два дня было перемещено 7500 и 1500 человек, в общей сложности 9000 человек, то 26 сентября количество перемещенных лиц составляло 22 800, вчера 26 600", - сообщил вице-премьер.
Он напомнил, что в Орисе и Вайке созданы пункты, круглосуточно работающие с размещением людей.

По оперативным данным, за эти дни в разных областях приют нашли 11 000 человек.

Ранее правительство Еревана объявило о планах переселить тех, кто остался без крова в результате боевых действий, на свою территорию и обеспечить всем необходимым. Советник лидера этнических армян Нагорного Карабаха Давид Бабаян сказал, что ожидает, что почти все этнические армяне уедут из Карабаха. Он заявил, что народ "не хочет жить в составе Азербайджана - 99,9% предпочитают покинуть исторические земли", сказал он.

В Нагорном Карабахе проживало около 120 тысяч этнических армян.