Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 66 тысяч переселенцев

14:21 28 сентября Киев, Украина

Из Нагорного Карабаха в Армению на 10:00 28 сентября прибыли 66 500 переселенцев, сообщил на заседании правительства Армении вице-премьер Тигран Хачатрян.

Об этом пишет "Арменпресс".



Хачатрян добавил, что интенсивность переселения этнических армян из Нагорного Карабаха не снижается.

"Большинство этих людей были перевезены в Армению вчера и позавчера. Сегодня ночью это число продолжало расти. Если за первые два дня было перемещено 7500 и 1500 человек, в общей сложности 9000 человек, то 26 сентября количество перемещенных лиц составляло 22 800, вчера 26 600", - сообщил вице-премьер.