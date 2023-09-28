Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 66 тысяч переселенцев

Из Нагорного Карабаха в Армению на 10:00 28 сентября прибыли 66 500 переселенцев, сообщил на заседании правительства Армении вице-премьер Тигран Хачатрян.
Об этом пишет "Арменпресс".
Хачатрян добавил, что интенсивность переселения этнических армян из Нагорного Карабаха не снижается.
Хачатрян добавил, что интенсивность переселения этнических армян из Нагорного Карабаха не снижается.
Он напомнил, что в Орисе и Вайке созданы пункты, круглосуточно работающие с размещением людей.
По оперативным данным, за эти дни в разных областях приют нашли 11 000 человек.
Ранее правительство Еревана объявило о планах переселить тех, кто остался без крова в результате боевых действий, на свою территорию и обеспечить всем необходимым. Советник лидера этнических армян Нагорного Карабаха Давид Бабаян сказал, что ожидает, что почти все этнические армяне уедут из Карабаха. Он заявил, что народ "не хочет жить в составе Азербайджана - 99,9% предпочитают покинуть исторические земли", сказал он.
В Нагорном Карабахе проживало около 120 тысяч этнических армян.
По оперативным данным, за эти дни в разных областях приют нашли 11 000 человек.
Ранее правительство Еревана объявило о планах переселить тех, кто остался без крова в результате боевых действий, на свою территорию и обеспечить всем необходимым. Советник лидера этнических армян Нагорного Карабаха Давид Бабаян сказал, что ожидает, что почти все этнические армяне уедут из Карабаха. Он заявил, что народ "не хочет жить в составе Азербайджана - 99,9% предпочитают покинуть исторические земли", сказал он.
В Нагорном Карабахе проживало около 120 тысяч этнических армян.
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