Из Беларуси не могут вылететь сотни иностранных граждан

Белорусский Госпогранкомитет сообщает о большом количестве иностранных граждан, которые не могут покинуть территорию Беларуси.
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в среду, 26 мая.
Белорусские пограничники отмечают, что вопросы возвращения иностранцев домой находятся "вне компетенции органов пограничной службы".
В связи с этим иностранцам рекомендуют для решения проблем, связанных с возвращением домой, обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.
На данный момент белорусская авиакомпания Белавиа отменила рейсы в семь стран. Ряд европейских авиаперевозчиков прекратили полеты в страну и по ее территории.
Ранее сегодня самолет Белавиа не пустили в воздушное пространство Польши.
Агентство авиационной безопасности ЕС(EASA) рекомендовало авиакомпаниям Европы избегать воздушное пространство Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим иностранцам рекомендуют для решения проблем, связанных с возвращением домой, обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.
На данный момент белорусская авиакомпания Белавиа отменила рейсы в семь стран. Ряд европейских авиаперевозчиков прекратили полеты в страну и по ее территории.
Ранее сегодня самолет Белавиа не пустили в воздушное пространство Польши.
Агентство авиационной безопасности ЕС(EASA) рекомендовало авиакомпаниям Европы избегать воздушное пространство Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций.
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