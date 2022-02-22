Из Беларуси не могут вылететь сотни иностранных граждан

18:55 26 Май Киев, Украина

Белорусский Госпогранкомитет сообщает о большом количестве иностранных граждан, которые не могут покинуть территорию Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в среду, 26 мая.

"В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков , а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Белорусские пограничники отмечают, что вопросы возвращения иностранцев домой находятся "вне компетенции органов пограничной службы".



В связи с этим иностранцам рекомендуют для решения проблем, связанных с возвращением домой, обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.



На данный момент белорусская авиакомпания Белавиа отменила рейсы в семь стран. Ряд европейских авиаперевозчиков прекратили полеты в страну и по ее территории.



Ранее сегодня самолет Белавиа не пустили в воздушное пространство Польши.



Агентство авиационной безопасности ЕС(EASA) рекомендовало авиакомпаниям Европы избегать воздушное пространство Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций.