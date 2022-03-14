Итогом переговоров Макрона с Байденом стало усиление санкций против РФ

06:45 14 марта Киев, Украина

Макрон провел переговоры с Байденом, после чего пообщался с Зеленским

Об этом сообщают в Елисейском дворце.

Президенты США и Франции договорились усилить санкции против РФ, поддержать Украину и предпринять шаги для прекращения боевых действий.

С Зеленским Макрон обсудил дополнительную помощь Украине от ЕС и ход переговоров между Москвой и Киевом.