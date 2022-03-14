Итогом переговоров Макрона с Байденом стало усиление санкций против РФ

Макрон провел переговоры с Байденом, после чего пообщался с Зеленским
Об этом сообщают в Елисейском дворце.
Президенты США и Франции договорились усилить санкции против РФ, поддержать Украину и предпринять шаги для прекращения боевых действий.
С Зеленским Макрон обсудил дополнительную помощь Украине от ЕС и ход переговоров между Москвой и Киевом.
Об этом сообщают в Елисейском дворце.
Президенты США и Франции договорились усилить санкции против РФ, поддержать Украину и предпринять шаги для прекращения боевых действий.
С Зеленским Макрон обсудил дополнительную помощь Украине от ЕС и ход переговоров между Москвой и Киевом.
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