Итоги прошедшей боевой ночи в Нагорном Карабахе

На утро среды, 7 октября, не утихают обстрелы вдоль контактной линии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
/>Азербайджан вновь начал обстрел Степанакерта и других населенных пунктов. Об этом стало известно из сообщения представителя Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна.
"Уже второй день подразделения вооруженных сил Азербайджана, не имея достаточных навыков ведения эффективных наступательных операций, прибегают к явным провокациям", — заявил он.
Представитель Минобороны утверждает, что на южном направлении линии фронта азербайджанские подразделения "собираются большими группами непосредственно вдоль арцахско-иранской границы".
"Фактически скрываясь с помощью этой границы, они пытаются продвинуться вперед. С помощью этой тактики азербайджанская сторона пытается спровоцировать арцахскую сторону к открытию огня или нанесению удара вдоль границы: фактически, в направлении Ирана", — говорит Ованнисян.
В то же время пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявляет, что армянские военные отбили атаку азербайджанской стороны, представители которой около 06:30 по местному времени якобы сбежали после артиллерийско-ракетного удара.
По ее данным, Азербайджан потерял еще 60 военных и 22 единицы техники. Кроме того, азербайджанские военные якобы оставили на поле боя "несколько десятков единиц исправной техники". Степанян также сообщила об уничтожении двух азербайджанских баз хранилищ горюче-смазочных материалов.
Между тем Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в ночь на 7 октября бои велись вдоль всей линии фронта.
"В ходе боев азербайджанская армия уничтожила командно-наблюдательный пункт 5-го горно-мотострелкового полка ВС Армении, противник понес большие потери в живой силе, — отметили в ведомстве. — Также уничтожен один танк и 3 артиллерийские установки противника".
Там также опровергли сообщения армянской стороны о потерях в Джабраильскому направлении фронта.
"Официально заявляем, что контрнаступление азербайджанской армии в этом направлении успешно продолжается и мы имеем полное преимущество над противником", — заявили в Минобороны.
Ереван готов к уступкам по Нагорному Карабаху. И надеется, что на компромисс пойдет и Баку. Об этом в интервью журналистам заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Однако Азербайджан настаивает на полном возвращении контроля над Нагорным Карабахом - об этом заявил посол Азербайджана в России. Также в Баку обвиняют Ереван в обстрелах стратегического нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан". По словам азербайджанских военных, нападение удалось предотвратить. В Армении же эту атаку категорически отрицают. Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в конце сентября. Уже больше недели там продолжаются интенсивные бои и сотнями гибнут люди. Точное количество жертв не называет ни одна из сторон. В эскалации конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга.
/>Азербайджан вновь начал обстрел Степанакерта и других населенных пунктов. Об этом стало известно из сообщения представителя Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна.
"Уже второй день подразделения вооруженных сил Азербайджана, не имея достаточных навыков ведения эффективных наступательных операций, прибегают к явным провокациям", — заявил он.
Представитель Минобороны утверждает, что на южном направлении линии фронта азербайджанские подразделения "собираются большими группами непосредственно вдоль арцахско-иранской границы".
"Фактически скрываясь с помощью этой границы, они пытаются продвинуться вперед. С помощью этой тактики азербайджанская сторона пытается спровоцировать арцахскую сторону к открытию огня или нанесению удара вдоль границы: фактически, в направлении Ирана", — говорит Ованнисян.
В то же время пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявляет, что армянские военные отбили атаку азербайджанской стороны, представители которой около 06:30 по местному времени якобы сбежали после артиллерийско-ракетного удара.
По ее данным, Азербайджан потерял еще 60 военных и 22 единицы техники. Кроме того, азербайджанские военные якобы оставили на поле боя "несколько десятков единиц исправной техники". Степанян также сообщила об уничтожении двух азербайджанских баз хранилищ горюче-смазочных материалов.
Между тем Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в ночь на 7 октября бои велись вдоль всей линии фронта.
"В ходе боев азербайджанская армия уничтожила командно-наблюдательный пункт 5-го горно-мотострелкового полка ВС Армении, противник понес большие потери в живой силе, — отметили в ведомстве. — Также уничтожен один танк и 3 артиллерийские установки противника".
Там также опровергли сообщения армянской стороны о потерях в Джабраильскому направлении фронта.
"Официально заявляем, что контрнаступление азербайджанской армии в этом направлении успешно продолжается и мы имеем полное преимущество над противником", — заявили в Минобороны.
Ереван готов к уступкам по Нагорному Карабаху. И надеется, что на компромисс пойдет и Баку. Об этом в интервью журналистам заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Однако Азербайджан настаивает на полном возвращении контроля над Нагорным Карабахом - об этом заявил посол Азербайджана в России. Также в Баку обвиняют Ереван в обстрелах стратегического нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан". По словам азербайджанских военных, нападение удалось предотвратить. В Армении же эту атаку категорически отрицают. Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в конце сентября. Уже больше недели там продолжаются интенсивные бои и сотнями гибнут люди. Точное количество жертв не называет ни одна из сторон. В эскалации конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга.
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